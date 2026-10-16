Voici les invités de ce dimanche 18 octobre à Tout le monde en parle

Après une édition pas piquée des vers la semaine dernière, où plusieurs invités ont continué de nourrir l'actualité les jours suivant la diffusion de l'épisode, Guy A. Lepage et son coanimateur s'apprêtent à recevoir d'autres invités d'exception.

Ce dimanche 18 octobre, au coup de 20 h, le duo accueillera notamment l'ex-ministre de la Coalition Avenir Québec, Mathieu Lacombe. Ce dernier a défrayé les manchettes récemment, alors qu'il a assisté à la soirée électorale du PQ. L'humoriste Louis-José Houde, qui accorde peu d'entrevues à la télé, sera lui aussi de la partie. Il viendra jaser de son nouveau spectacle Et jusqu'à la fin la beauté.

La politique prendra d'ailleurs un peu plus de place lors du prochain épisode de Tout le monde en parle, alors que le maire de Québec, Bruno Marchand, fera lui aussi une apparition spéciale.

Parmi les autres convives de la soirée, citons également l'artiste Marc Séguin, qui viendra discuter de l’ouverture de l'Espace Riopelle – Pavillon Michael Audain au Musée national des beaux-arts du Québec.

Présentant son plus récent livre Le dernier homme d'honneur, le journaliste Daniel Renaud sera lui aussi présent, tandis que France Beaudoin ferme la marche avec la présentation de sa toute nouvelle émission Prescription musicale. Découvrez nos impressions dans cet article.

On peut résolument s'attendre à une édition remplie de moments mémorables... autant que la semaine passée? Rappelons effectivement que, lors du dernier épisode, un segment en particulier a grandement fait jaser la toile, créant une véritable onde de choc sur le web. Les détails ici.

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.