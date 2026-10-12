Onde de choc après une entrevue de Tout le monde en parle

Au lancement de la programmation d'automne de Télé-Québec, on nous avait suggéré de surveiller Faites du bruit pour Jésus puisque le documentaire allait provoquer une onde de choc lors de sa sortie.

Voilà que la foudre a frappé pour la première fois dimanche soir, alors que le journaliste Clément Hamelin était de passage à Tout le monde en parle pour parler de son documentaire, qui s’intéresse au retour du christianisme évangélique auprès des jeunes adultes au Québec.

À peine quelques minutes après le début de l'entrevue, la page Facebook de la messe dominicale de Radio-Canada s'est enflammée. Les propos des deux jeunes chrétiens, Jérémy-Noah Thériault et Ariane Malenfant, ne sont pas tombés dans l'oreille de sourds.

« J’ai eu des frissons tout le long…. Épeurant 😰 »

« On s’est battus pour sortir de la noirceur et tout ce qu’ils veulent, c’est retourner dans l’obscurité. »

« Tant d’inepties dans un seul segment… »

« Ce n'était vraiment pas évident, surtout avec le discours de Jérémy-Noah. Selon lui, l'homosexualité est un péché, mais prendre l'argent des homosexuels ne l'est pas. »

« Doit-on vraiment donner une tribune à tout ?!?! »

« De tels propos m’inquiètent…. »

« Je suis dépassée par leurs propos. »

« 😬🤯😳 Les mots me manquent... »

« Ouff! Chapeau à l'équipe d'avoir essayé de contenir du mieux qu'elle pouvait "en live" avec de tels invités!! 🤦‍♀️ »

« La religion c'est personnel!!! »

Précisons que l'animateur Guy A. Lepage a demandé l'avis de la nouvelle députée conservatrice de 23 ans dans Charlebourg, qui a précisé avec beaucoup d'éloquence que la montée du parti conservateur chez les jeunes n'était pas en coexistence directe avec la montée du christianisme.

L'autrice Martine Delvaux, elle, visiblement agacée par les propos des deux jeunes sur le plateau, a lancé : « Je trouve qu'il y a beaucoup de rejet sous le couvert de l'amour ». Son intervention a été appréciée de bien des internautes.

Certains téléspectateurs rappellent tout de même de rester respectueux envers les croyances de chacun et que, chrétien ou pas, il n'est pas de mise de dénigrer son prochain sur les réseaux sociaux. Une chose qui devrait être de base.

Le documentaire Faites du bruit pour Jésus sera présenté le 19 octobre à 20 h sur les ondes de Télé-Québec. À noter qu'il est aussi disponible dès maintenant sur telequebec.tv ainsi que sur la chaîne YouTube de Télé-Québec.