Coup de coeur pour cette nouvelle quête émouvante de France Beaudoin

Alors qu'elle continue de nous enchanter chaque samedi avec En direct de l'univers, France Beaudoin se lance dans une nouvelle proposition télévisuelle, dans un documentaire fort émouvant qui fait aussi oeuvre utile. Dans Prescription musicale, l'animatrice rencontre ceux et celles dont la vie a été transformée par la musique et plonge dans les recherches scientifiques qui documentent les bienfaits de cet art sur la santé physique et mentale. Il s'agit d'une étape de plus dans la quête de France Beaudoin, après le documentaire J’ai souvenir encore qui mettait en lumière l'impact de la musique sur la maladie d'Alzheimer.

Qu'il soit question de gestion de la douleur, de trouble neurodéveloppemental, de troubles de la conscience, de vétérans souffrant de stress post-traumatique, de prématurés en néonatalogie ou d'autres champs connexes, des scientifiques travaillent à prouver que la musique pourrait avoir un effet sur la santé en général, un sujet que France Beaudoin et Pamplemousse média ont décidé d'approfondir avec beaucoup de doigté et de bienveillance.

Le résultat s'avère aussi intéressant, pédagogique qu'émouvant, dans un format qui peut rappeler De garde 24 /7. Dans le premier épisode, vous verrez France Beaudoin subir certains tests sur la douleur, avec et sans musique, pour des résultats étonnants. Comme quoi la musique de Salebarbes n'est pas que bonne en spectacle!

Dans un deuxième épisode particulièrement touchant, l'animatrice et productrice se rend dans deux écoles spécialisées de la région de Québec, l'école Madeleine-Bergeron et l'école l'Envol, où des jeunes qui présentent une déficience motrice, un TSA ou certaines conditions nécessitant un suivi médical ou des services de réadaptation particuliers ont vu leur vie se transformer et s'améliorer grâce à la musique. Dans ce contexte, des professeurs et intervenants investis et empathiques donnent tout pour aider ces enfants qui se retrouvent devant eux avec certains défis. Impossible de ne pas verser une larme en voyant le petit Logan sortir de sa carapace pour chanter, devant le regard attendri de son professeur ou ses parents.

On constate que la musique peut parfois offrir de l'espoir, voire une solution là où la médecine se butait à des obstacles. Il est donc beau de voir des spécialistes de la santé marier leurs compétences aux effets prodigieux de la musique, pour améliorer le sort de leurs patients. Il est aussi beau de voir des enseignants ou intervenants se dévouer pour trouver des solutions, avec la musique, pour aider des enfants qui en ont bien besoin. Encore une fois, France Beaudoin nous offre un direct au coeur, qu'il faut voir!

Les huit épisodes de 30 minutes seront diffusés le vendredi à 19 h 30 dès le 16 octobre 2026 sur ICI EXPLORA.