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Voici les émissions de l'automne 2026 qui débutent cette semaine

La nouvelle brigade de Martin Picard et Stefano Faita s'installe en cuisine!

Masterchef Québec
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Alors voilà, on peut officiellement annoncer que la rentrée télé de l'automne est à nos portes.

C'est ce dimanche 6 septembre que débuteront certaines des émissions les plus populaires de la programmation d'automne, soit la quatrième saison de Masterchef Québec (à 20 h 30 sur les ondes de TVA) ainsi que la nouvelle mouture d'Occupation Double (à 20 h sur Noovo).

Nous vous invitons à découvrir les nouveaux cuisiniers amateurs de Masterchef Québec ici.

À noter qu'en plus des 13 célibataires initiaux, quatre nouveaux garçons ont rejoint l'aventure OD Panama quelques jours plus tard.

Nous découvrirons aussi le nouvel animateur du Tricheur, José Gaudet, à l'oeuvre alors que la seizième saison du jeu télévisé débute ce lundi, à 18 h 30, à TVA. Découvrez les premiers invités ici.

Le samedi 5 septembre à 20 h, les abonnés de la chaîne Historia pourront également découvrir Quand Nadia Comaneci a sauvé Montréal. Animé par Alexandre Despatie, le documentaire explore l'ambition démesurée du maire Jean Drapeau et les coulisses d’un chantier pharaonique, tout en retraçant la préparation de nos athlètes pour se mesurer à l’élite mondiale. 

La série documentaire Criminels à l'étranger, animée par Sébastien Delorme, débarquera, elle, dès le 3 septembre 2026 sur illico+. Le projet explore des histoires de Québécois ayant commis des crimes en dehors des frontières canadiennes.

Précisons au passage qu'il ne reste plus qu'une toute petite semaine avant le début des deux populaires séries quotidiennes Antigang et Indéfendable.

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