Rencontrez les quatre nouveaux garçons d'OD Panama

Ce mercredi, Occupation Double a dévoilé l'identité des quatre nouveaux garçons qui vont bientôt intégrer l'aventure au Panama. Parmi ceux-ci, on retrouve Alexandre, un étudiant en agronomie de 24 ans qui a grandi sur la ferme familiale. Derrière son énergie débordante se cache un gars sensible qui veut apprendre à mieux communiquer ses émotions. Loin de manquer d’attention, ce charmeur au clin d’œil légendaire cherche une fille authentique prête à rire avec lui au quotidien.

Ouvrir

Ensuite, il y a Alexis, un chargé de projet en construction, farceur de Varennes. Derrière l'humain attachant se cache un amoureux de la vie qui cherche une connexion avec quelqu'un qui saura le challenger et embarquer dans son univers. Aventurier, sportif et un brin imprévisible, il n'a pas peur d'être différent et assume pleinement sa personnalité. À OD, il arrive avec une mission simple : rester lui-même et prouver qu'être une « bibitte » unique est parfois le plus grand avantage pour se démarquer.

Ouvrir

Originaire de la Corse, le serveur Enzo de 25 ans cherche, de son côté, l'amour avec un grand A. Derrière son côté tannant, se cache un gars compétitif qui carbure à l'adrénaline et qui est prêt pour de nouveaux défis. Il n'a pas peur de la confrontation, s'il a quelque chose à dire il ne se gênera pas. Habitué du monde du dating, il veut trouver une femme qui aura autant de caractère que lui. À OD, il arrive pour casser les préjugés… et qui sait peut-être repartir avec sa partenaire de vie !

Ouvrir

Puis, le ferblantier de 30 ans, Mathieu, pourrait bien être le sensible du groupe. Papa d'une petite fille, Mathieu n'a jamais peur de prendre sa place. Toujours prêt à faire rire, danser ou embarquer tout le monde dans ses niaiseries, il est le clown du groupe. Il vit tout intensément, autant dans ses passions, qu'en amour. Il charme les filles dès le premier regard grâce à ses beaux yeux verts. Son rêve c'est de trouver une partenaire de vie avec qui rire, bâtir et agrandir sa famille. À OD, il arrive pour trouver l'amour… mais aussi pour jouer la game jusqu'au bout.

Ouvrir