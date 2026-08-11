Découvrez l'identité des 13 célibataires qui s'envolent pour OD Panama

Noovo dévoile aujourd'hui l'identité de 13 candidates et candidats qui s'envoleront vers le Panama pour une nouvelle saison d'Occupation double, toujours animé par Alicia Moffet et Fred Robichaud. Kim Rusk assurera quant à elle l'animation des Vendredis OD dès le 11 septembre.

Ce sont neuf candidates et quatre candidats qui s'envolent pour le Panama pour vivre une aventure inoubliable et pleine de twists.

Voyez-les dans la galerie de photos ci-dessous.

Le public est d'ailleurs invité à influencer le jeu en votant pour LE gars le plus susceptible de plaire aux filles. Les portraits plus complets avec vidéo se trouvent sur Crave, où vous pouvez aussi voter.

La grande première d'OD PANAMÁ est attendue le dimanche 6 septembre à 18 h 30 sur Noovo et sur Crave.

À noter que vous pourrez aussi découvrir OD : 20 ANS, une nouvelle émission hebdomadaire sur les moments marquants de l'histoire de la franchise à voir à compter du 11 septembre.