Voici le numéro rejeté le plus rapidement par les juges à Quel talent!

Ce mercredi soir, une femme déguisée en homme fort avec une moustache et du poil sous les bras s'est présentée sur la scène de Quel talent.

Victor l'homme fort, qui aime faire les selfies devant le bench press, a exposé ses muscles rembourrés et mimé de soulever une barre d’haltérophilie pendant quelques secondes avant que Marie-Mai et Anne appuient sur leur bouton rouge. Serge et Rachid les ont suivis peu de temps après.

À ce moment-là, Victor a baissé sa culotte pour dévoiler un bas de laine pendant de son entrejambe.

« Moi, je pense que tu savais très bien ce que tu venais faire. Tu venais chercher des "hou hou hou" et tu voulais que ce soit viral et c'est chose accomplie. » - Marie-Mai

Tu es venue ici quêter des X rouges et on a été vraiment super, on te les a donnés. - Serge Denoncourt

Mentionnons que la personne sous le costume de Victor est Héloise Binette, une artiste de cirque, qui interprète des personnages complètement farfelus dans la rue et sur scène depuis plus de 10 ans.

