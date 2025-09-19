Un numéro écarté par les juges à Quel talent! devient viral

Cette semaine, le duo féminin d'humoristes Électrique Électrique a fait un passage remarqué sur la scène de Quel talent!

Leur numéro, alliant musique et humour, cumule plus de huit millions de vues sur les différentes plateformes.

Voyez-le au bas de l'article.

Suite à ce succès impressionnant, La gang du matin à Rouge a décidé de reproduire le numéro en entier avec ses animateurs. Le résultat est aussi drôle que l'original!

Découvrez leur pastiche ci-dessous.

La performance de Rosalie Lacroix et Élizabeth Grondin n'a pas attiré que des éloges. Évidemment, quand une vidéo devient virale, elle engendre aussi son lot de haine et de mécontentement.

« Dsl pour moi c'est juste stupide, c'est quoi déjà le nom de l'émission? Quel Talent, ou ça? »

« C'est malaisant à regarder »

« Même un spectacle du primaire serait meilleur pffff »

Voilà une bonne représentation de : parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en!

D'ailleurs, même les juges étaient très partagés. Rachid Badouri les a traitées de génies alors qu'Anne Dorval et Serge Denoncourt les ont écartés de la compétition.

Vous avez de l'humour, vous avez un certain sens du timing, mais, comme dire... ça m'intéresse plus ou moins. J'aimerais ça qu'on en reste là. - Anne Dorval

Cette apparition remarquée aura au moins permis à ces deux jeunes humoristes de la relève de rejoindre une plus grande audience et d'obtenir de nouveaux fans.

Quel talent! est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur Noovo.