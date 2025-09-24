Quel Talent : Serge Denoncourt a-t-il prononcé son commentaire le plus dur de la saison?

Mardi, à Quel talent!, le groupe Kitch s'est présenté sur scène pour offrir aux juges sa propre composition « La treize ».

Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que les juges appuient sur leur bouton rouge.

Rachid et Marie-Mai y sont allés de commentaires pragmatiques et Anne a dit : « C'est cruel ce genre de show ».

Lorsqu'est venu le temps pour Serge Denoncourt de s'exprimer, il a dit ceci : « Écoutez, moi je vais être d'accord avec Anne. Ce show-là, c'est cruel. C'est cruel pour nous. »

Il a alors reçu des huées de la foule, mais ça ne l'a pas arrêté.

« Moi, Kitch, j'espère que vous avez du fun à faire ça. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'était insupportable. »

Une fois les quatre membres du groupe partis, Anne a lancé à ses acolytes : « Je suis mal, je vais mourir », alors que Serge a indiqué : « J'attendais de voir ce serait quoi mon plus méchant de la saison. Ben voilà! ».

L'émission Quel talent est diffusée du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.

