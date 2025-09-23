Accueil
La fille de Marie-Élaine Thibert, Marie-Félix, brille à Quel talent!

Voyez des images de son passage à l'émission.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi soir, la fille de la chanteuse Marie-Élaine Thibert, Marie-Félix Malo, s'est présentée sur la scène de Quel talent pour chanter la pièce « vampire » d'Olivia Rodrigo.

La jeune femme a impressionné les quatre juges ainsi que le public avec cette chanson très difficile à interpréter, comme l'a d'ailleurs spécifié Marie-Mai. Cette dernière a d'ailleurs reconnu la préadolescente dès qu'elle est arrivée sur scène et lui a demandé si sa maman était là, puis Marie-Élaine est sortie des coulisses, sourire aux lèvres. Une maman fière, sans aucun doute!

Comme elle a obtenu quatre « oui » de la part des juges, elle devrait être de retour lors du prochain tour.

Marie-Mai a tenu à préciser que ce n'était pas parce qu'elle était « la fille de Marie-Élaine Thibert » que Marie-Félix avait gagné sa place pour la prochaine étape, c'était parce qu'elle avait un talent indéniable.

La jeune femme connaissait aussi Serge Denoncourt puisqu'elle avait voulu participer aux auditions pour la comédie musicale Annie, mais la gêne l'en avait empêchée. Cette fois, elle était plus confiante et décidée que jamais à faire sa place sous les projecteurs.

On risque d'entendre parler de la voix et des yeux hypnotiques de Marie-Félix encore longtemps!

Vous revoir sa performance en réécoutant l'épisode de ce lundi 22 septembre sur Noovo.ca. Voyez aussi le numéro récipiendaire du deuxième « Golden Buzzer », celui qui a séduit Anne Dorval.

Notons que la fière maman a partagé des photos et un joli texte sur la performance de sa fille à l'émission de Noovo. Voyez sa publication ci-dessous.

Quel talent est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.

