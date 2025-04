Voici ce qu'on trouve le plus intéressant dans la finale touffue de STAT

Si l'élément central de la finale de la 3e saison de STAT était les insurgés qui débarquent dans l'hôpital pour tout casser, il y avait aussi plusieurs autres intrigues connexes.

Les démissions remises à Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) par tout le personnel de Saint-Vincent, sauf Emmanuelle (Suzanne Clément), la naissance du bébé prématuré de Daniel (Bruno Marcil) (et cette superbe scène où le papa touche la toute petite main de son enfant dans l'incubateur), le don de Rosalie (Marine Johnson) pour que la petite Charlie Lemieux (Laurence Legault) puisse participer aux traitements expérimentaux dont elle a besoin ainsi que l'enlèvement de Claude Coupal (Caroline Néron) en pleine rue.

L'élément le plus intéressant, selon nous, dans cette finale très touffue, s'avère toutefois être le débat moral auquel Emmanuelle doit faire face. Lors de l'attaque à l'hôpital, la cheffe de l'urgence se réfugie dans le bureau de Laurent Lamy et trouve le DSP à l'agonie derrière son bureau. Il lui demande de l'aide, mais Manu hésite. On pouvait la comprendre, après des semaines de guerre ouverte avec ce directeur intransigeant et abusif...