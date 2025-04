Jacob Faubert a-t-il commis une grave erreur dans la finale de saison de STAT?

Alors, comment avez-vous trouvé cette finale de saison de STAT, telle que concoctée par l'autrice Marie-Andrée Labbé, qui arrive toujours à nous surprendre?

Entre l'attaque sur Saint-Vincent, la naissance prématurée du bébé de Daniel et Laurence, les aveux troublants de Jacob à Steve et le sort incertain de Laurent Lamy et Claude Coupal, il y avait beaucoup à se mettre sous la dent dans ces 30 minutes bien tassées.

L'autrice a décidé de nous offrir une conclusion fragmentée, qui ne donne pas beaucoup de réponses sur le sort de nos personnages préférés. On ne sait pas si Laurence se sortira de cet accouchement prématuré sans séquelles, on ne sait pas si Emmanuelle prêtera main-forte à Laurent Lamy malgré leur conflit ouvert, on ne sait pas ce qui arrivera à Claude Coupal. Bref, on ne sait pas grand-chose. Une belle manière de s'assurer de notre fidélité l'automne prochain!

Parmi les choses qui ont retenu notre attention, il y a cette confession émotive faite par Jacob Faubert à Steve Jolicoeur (Lou-Pascal Tremblay et Marc Beaupré), qui venait d'essayer d'attenter à sa vie. L'urgentologue a confié à son collègue en crise qu'il avait déjà tué quelqu'un dans sa vie, et pas un patient décédé malgré lui.

À ce moment, le visage de Steve a changé et il semblait particulièrement troublé par la révélation. Ce faisant, nous nous demandons : est-ce que Steve pourrait ultimement utiliser cette information pour pénaliser Jacob. Jacob s'est-il mis dans le pétrin avec cet aveu? On peut penser que oui!

Parce que, bien que Steve ait causé la mort de deux personnes, ceci a été fait dans le contexte d'une psychose, en raison d'une maladie mentale et d'un déséquilibre dans sa médication. Malgré cela, il s'agit de l'un des personnages les plus droits de la série, toujours prêt à aider son prochain et faire le bien autour de lui. Dans ses beaux jours, nous l'avons vu être la meilleure version de lui-même avec ceux et celles qui l'entourent, prodiguant conseils et bons soins avec le sourire.

Se pourrait-il que Steve ne laisse pas passer l'information qui vient de lui tomber entre les mains? C'est notre hypothèse!

Chose certaine, nous aimerions bien continuer à suivre l'histoire de ces deux personnages l'automne prochain, si l'autrice veut bien laisser Jacob Faubert indemne après le brouhaha dans l'hôpital.

Nous aimerions lire vos impressions sur cette finale de saison, sur notre publication Facebook. Quel sort réserve-t-on à vos personnages préférés, selon vous?

STAT sera de retour à l'automne pour une toute nouvelle saison, présentée désormais en format hebdomadaire. La série écrite par Marie-Andrée Labbé et mettant en vedette Suzanne Clément sera donc offerte en version d’une heure chaque semaine, soit 24 épisodes de septembre à mars.