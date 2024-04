Voici ce qui vous attend avec la 3e saison d'Indéfendable

Avec l'explosion qui a pulvérisé deux protagonistes, le second départ de Marianne comme procureure de la couronne et la maladie d'André Lapointe, la suite d'Indéfendable s'annonce particulièrement complexe. Le cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins a été dépourvu de plusieurs de ses joueurs, tandis que les téléspectatrices et téléspectateurs se posent beaucoup de questions.

Nous avons eu l'occasion de discuter de l'avenir du cabinet avec l'autrice de la quotidienne, Izabel Chevrier.

« Ça va créer énormément de tension en septembre », indique-t-elle d'emblée. « C'est très, très riche dramatiquement parce que dans la vie, j'en suis la preuve vivante, on ne sait pas de quoi nos lendemains sont faits. On fait tous face à des épreuves. Comment vont-ils se relever de ça? »

« Et puis l'adversité entre Marianne et Léo, elle est à venir », poursuit-elle. « C'est des anciens associés, des amis, des anciens amants. Comment vont-ils gérer ça? » On sait d'ailleurs que le premier procès les opposant ne tardera pas à venir, puisqu'il a été annoncé dans la finale de saison. Il s'agit d'un procès pour meurtre, alors qu'un réputé chef cuisinier aurait assassiné sa femme, aussi sa partenaire d'affaires.

L'autrice nous confirme également que tous ces départs, volontaires ou non, vont permettre l'arrivée de nouveaux visages dans la série.

Il y a un bureau de libre, bien sûr, ça ouvre la porte à de nouvelles venues.

« Chez les criminalistes, il y a toujours des stagiaires », ajoute-t-elle, nous laissant comprendre qu'une nouvelle personne stagiaire viendra prendre la place occupée précédemment par Inès (Nour Belkhiria).

Sachez que la troisième saison reprendra quelques minutes après l'explosion qui a conclu la deuxième saison. Ainsi, nous pourrons voir comment les personnages vont gérer la crise dans laquelle ils se retrouvent. De vives émotions seront assurément au rendez-vous.

« Il faut quand même que tout le monde se remette des événements », explique l'autrice avant de nous confirmer que les nouveaux personnages arriveront « au courant de l'automne. » Le casting pour ces nouveaux venus n'est pas encore fait, mais doit se faire dans les jours à venir, nous confirme Izabel.

Beaucoup de plaisir, beaucoup de surprises, beaucoup de tension, beaucoup d'émotions.

Par ailleurs, rassurez-vous, la maladie d'André Lapointe ne nous empêchera pas de voir ce personnage dans la troisième saison.

« C'est un cancer de stade 2, vous avez un petit indice là », indique l'autrice, amusée. « On est tellement attachés à ce personnage-là, on souhaite qu'il s'en sorte. Tout le monde aime ce personnage. Il est tellement attachant! C'est un grand comédien Michel Laperrière. »

Elle se fait rassurante en ajoutant : « C'est le cadre du cabinet. Le cadre du cabinet c'est Lapointe-MacDonald, donc le cadre du cabinet ne peut pas disparaître. »

Elle confirme au passage que l'avocate Kim Nolin prendra davantage de place : « Moi, j'adore Julie Trépanier, c'est une excellente comédienne. Forcément elle va prendre plus de place. »

Voilà qui nous donne plusieurs indices sur ce qui nous attend l'automne prochain dans Indéfendable. Nous avons très hâte de voir ce que toute l'équipe nous réserve! Les tournages de la troisième saison doivent s'amorcer en mai.

Rappelons qu'après la quotidienne, nous pourrons retrouver Nour Belkhiria dans CE nouveau projet. Ici, l'autrice de la quotidienne nous expliquait comment s'est jouée, en coulisses, la demande de la comédienne de quitter la série.