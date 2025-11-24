Voici ce qui prendra la place d'En direct de l'univers ce samedi

Ce samedi, France Beaudoin et son équipe extraordinaire nous offraient le dernier épisode de la mi-saison d'En direct de l'univers, alors que Marie-Lyne Joncas recevait l'énorme honneur de se voir offrir son univers musical sur scène. Lisez notre compte rendu de la soirée ici.

L'émission fera évidemment un retour après les fêtes, le 10 janvier, mais on pourra aussi voir une édition spéciale du jour de l'an le 31 décembre, dorénavant un incontournable de nos fêtes.

Samedi prochain, c'est La fureur qui prendra la case horaire occupée par En direct de l'univers, l'instant d'une soirée pendant laquelle Véronique Cloutier reprendra son rôle de maîtresse de cérémonie, pendant que les gars et les filles s'affronteront dans cette compétition musicale. Les filles arriveront-elles à prendre leur revanche cette année?

Du côté des filles, la capitaine Élyse Marquis a rassemblé une équipe redoutable et prête à tout donner. Elle sera épaulée par Fabiola Nyrva Aladin, Patricia Paquin et Pascale Renaud-Hébert.

Face à elles, le capitaine Alex Perron dirige une équipe de gars tout aussi engagée. Il s’entoure cette année de Jean-Philippe Perras, Irdens Exantus et David Savard.

Le suspense sera garanti! Rappelez-vous que le pointage peut changer jusqu’à la toute dernière minute. Que la meilleure équipe gagne!

Un rendez-vous à ne pas manquer!

Sortez vos paillettes et résonnez musettes! Comme le veut la tradition, des performances musicales surprises seront également au menu de la soirée.

La fureur sera présentée une fois seulement, en direct ce samedi 29 novembre à 19 h sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV. Attention : il n'y aura aucune possibilité de rattrapage!

L'émission sera diffusée en simultané sur ICI MUSIQUE, où Catherine Pogonat animera les pauses publicitaires. (Réalisatrice ICI MUSIQUE : Amélie Arel-Dubeau)