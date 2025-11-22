En direct de l'univers : Les téléspectateurs font un souhait à la production suite au passage de ce chanteur

C'est une Marie-Lyne Joncas désemparée qui était aux premières loges d'une nouvelle édition d'En direct de l'univers lui étant dédiée, ce samedi. Swiftie invétérée, la comédienne de Dumas n'a pas été déçue, alors que plusieurs de ses amis issus du milieu télévisuel ont foulé les planches du studio, pour interpréter une chanson chère à son coeur.

Parmi eux, citons Gildor Roy, Jason Roy-Léveillée et sa complice de toujours, Eve Côté. Une soirée hors de l'ordinaire nous attendait, nous ainsi que le public en studio, qui a été complice du grand rendez-vous hebdomadaire.

L'un des moments de la soirée s'est d'ailleurs avéré phare pour les téléspectateurs, soit le passage en studio de l'auteur-compositeur-interprète Bobby Bazini. Trop peu présent dans les médias, le chanteur aura fait une forte impression ce soir auprès du public, avec sa tendre chanson « Leonard Cohen », sortie en 2016 au coeur de l'album Summer is Gone. Marie-Lyne Joncas en a été comblée, chose certaine!

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont d'ailleurs quémandé à l'équipe que le musicien soit l'un des prochains invités à s'asseoir sur la pastille pivotante. Il est vrai qu'une soirée inspirée de l'univers musical de Bobby Bazini serait assurément exquise, alors que nous apprendrions certainement à découvrir avec intérêt ses goûts et sa personnalité. Ou du moins, Bobby pourrait-il être invité de façon plus régulière sur le plateau, pour interpréter les chansons coups de coeur des futurs convives de France Beaudoin? On le souhaite vivement.

« Un chanteur que malheureusement on voit et n’entend pas assez souvent. »

« Enfin du Bobby Bazini...plus souvent svp »

« On le voit très peu à la télévision, et pourtant c’est un très bon artiste de chez-nous. Merci pour ce beau moment! »

En somme, le verdict des fans de l'émission est clair : Plus de Bobby dans notre télé s'il vous plaît!

Ce soir, les expressions de visage de l'invitée valaient leur pesant d'or, et étaient en communion avec les efforts fournis par la production pour maculer la soirée de beauté et d'artifices. Un art qui a payé et qui nous fera saliver jusqu'au prochain rendez-vous prévu à l'horaire, le 31 décembre prochain, à l'occasion de l'édition spéciale de fin d'année.

À noter que la saison régulière du variété reprendra les ondes dès le 10 janvier 2026 prochain, après une pause bien méritée. Une question se pose toutefois : pourrons-nous réellement trouver la patience d’attendre jusqu'à ce samedi-ci?

Rappelons que l'invité de la semaine dernière, Patrick Masbourian, a vu défiler sous ses yeux trois personnes très chères à son coeur, pour une rare fois à la télé. Les détails ici.