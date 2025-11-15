Les fils et la future épouse de Patrick Masbourian font une apparition à la télé

Samedi soir, Patrick Masbourian a eu droit à son En direct de l'univers.

La soirée, où se sont croisés la flûte de pan et le heavy metal, a été lancée par son fils Marius, qui a présenté la première chanson, soit « Le train pour Patofville ». Le clown Patof est ni plus ni moins que le « héros » de l'animateur de Tout un matin. Voyez une photo du plus vieux des cinq enfants de Patrick au bas de l'article.

Notons que ses garçons Miro et Maël ont aussi interprété une chanson à la fin de l'émission, devant un papa très très émotif. Voyez des photos ci-dessous.

Sa conjointe et future épouse, Marie-Luc, est également montée sur scène afin d'interpréter la chanson d'amour préférée de son conjoint, « You are the Best Thing » de Ray LaMontagne.

« Ça, c'est beaucoup d'amour! Que tu aies réussi à la faire monter sur scène, devant des caméras pis du monde. C'est beaucoup d'amour. S'il me fallait une preuve de plus, je pense que je l'ai », a-t-il déclaré, visiblement très ému et impressionné par la participation de son amoureuse. Voyez une image au bas de l'article.

Patrick a aussi été touché par la contribution de sa gang de son émission de radio, venue interpréter une chanson qui leur rappelle un beau souvenir... et quelques sueurs froides.

Parmi les artistes qui ont foulé la scène pour saluer l'animateur vedette d'ICI Première, on note Michel Pagliaro, Dan Bigras, Marc Hervieux, ainsi que son premier grand coup de coeur québécois francophone, Michel Rivard.