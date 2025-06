Voici ce que nous avons pensé de la performance de Jean-Sébastien Girard à l'animation de Bonsoir bonsoir

Lundi, Jean-Sébastien Girard s'installait sur le siège de l'animateur à Bonsoir bonsoir.

D'entrée de jeu, sa position sur le divan - la jambe pliée - avait de quoi agacer l'oeil et distraire le téléspectateur. Il s'agit d'ailleurs d'un commentaire récurrent sur les réseaux sociaux, tellement que la production l'a mentionné dans l'une de ses publications : « Rassurez-vous : Jean-Sébastien a déplié sa jambe 😀 »

Ceci (heureusement) n'influence guère ses qualités d'intervieweur. S'il s'est permis quelques commentaires un peu plus acides au cours de la soirée, il est resté essentiellement dans un ton classique. Il n'en est qu'à ses premières armes à la barre d'une émission comme celle-là, mais on sent qu'il saura proposer un heureux mélange entre le style corrosif qui le caractérise et la formule plus traditionnelle du talk-show estival.

En seulement une émission, on a pu sentir que Jean-Sébastien maîtrisait son sujet. Il a su développer un lien avec ses invités, racontant notamment une charmante (peut-être un peu complaisante) anecdote sur sa première rencontre avec Véronic Dicaire, la plaçant immédiatement en confiance et disposée à la confidence. « La première fois qu'on s'est vus sur un plateau, on ne se connaissait pas, tu étais l'animatrice, tu avais été d'une générosité. Trois semaines après je recevais une carte de Noël. Il n'y a pas tant de gens comme ça dans le milieu, Véronic. »

Jean-Sébastien a aussi eu l'élégance de remercier d'emblée sa prédécesseure, Marie-Claude Barrette, et celui qui occupe généralement ce siège, son ami Jean-Philippe Wauthier. « Je dis souvent que j'aime ça remplacer Jean-Philippe, mais j'aime surtout quand il est en santé. » Il a aussi salué les musiciens, Julie (qui était de retour après une convalescence) et Tony, qui prennent une place importante dans le modèle imposé par Jean-Philippe.

Décontracté, pertinent, à l'écoute, drôle et bienveillant, Jean-Sébastien réussit à confondre les sceptiques (la preuve : les réseaux sociaux pullulent d'excuses d'avoir jugé trop rapidement lors de l'annonce du remplaçant) et offre une animation rassembleuse et conviviale. Malheureusement, Jean-Sébastien ne pourra pas être à la barre de l'émission tout l'été (voyez pourquoi ici), donc on espère le retour de Jean-Philippe ou peut-être Sonia Benezra? Profitons de la présence de Jean-Sébastien pour les prochaines semaines, on parlera du mois d'août plus tard...