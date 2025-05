Jean-Sébastien Girard ne pourra pas faire tout l'été à l'animation de Bonsoir bonsoir : voici pourquoi

La semaine dernière, nous apprenions que Jean-Sébastien Girard allait remplacer Marie-Claude Barrette à l'animation de Bonsoir bonsoir dès le 2 juin.

Ce dernier nous confie que, quand Marie-Claude a annoncé qu'elle prenait la barre du talk-show en remplacement de Jean-Philippe Wauthier, elle savait déjà qu'elle ne pourrait pas faire tout l'été en raison de ses autres engagements, dont « la fameuse croisière » (apprenez-en plus ici).

« C'est sûr qu'à ce moment-là, on était en avril, donc juin, juillet, c'était quand même loin. On se disait peut-être que Jean-Philippe allait être de retour, mais c'était certain dans le cas de Marie-Claude qu'elle allait partir pour faire ses autres engagements », nous raconte le suppléant #2. « Moi, on me l'a demandé il y a peut-être trois semaines. Je ne faisais pas partie du scénario initial. En tout cas, je n'étais pas au courant. »

Jean-Sébastien n'a pas hésité longtemps avant d'accepter de se lancer dans ce projet d'animation à la télé. « Ça m'excitait beaucoup, cette perspective-là, sachant très bien que c'est quand même gros. Je trouvais ça très excitant de me dire que, pendant quelques jours, quelques semaines, j'allais animer le talk-show de fin de soirée. Je voyais ça comme un beau défi. J'ai déplacé des vacances. Je devais partir lundi prochain en Espagne, puis j'ai déplacé ça au mois de septembre parce que ça me tentait vraiment de le faire. »

Il ajoute : « Je connais bien l'émission, parce que je suis collaborateur depuis la première saison. C'est la même équipe que Tout le monde en parle. C'est des gens que je connais, c'est une émission que je connais. Donc, je me sens quand même en sécurité, avec le vertige qui vient avec parce que, évidemment, animer, ce n'est pas faire une chronique. »

Son style d'animation risque de s'approcher davantage de celui de Jean-Philippe que de Marie-Claude. « J'ai beaucoup appris mon métier en même temps que Jean-Philippe, avec Jean-Philippe. Je ne dis pas que je vais faire du Jean-Philippe, mais je pense que je vais apporter peut-être un petit côté un petit peu irrévérencieux, un petit peu taquin. Je vais peut-être jouer un petit peu avec ça, mais dans la bienveillance, bien sûr. Je n'essaierai pas d'être quelqu'un d'autre. »

Et son fameux coussin le suivra-t-il sur le siège de l'animateur? « Non, non, non. Déjà, que ça fait chialer bien du monde, même si c'est juste comme une espèce de posture humoristique. Mais non, une fois pour une chronique, ça va, mais non. Ça va être un exercice d'assumer pleinement mon image à la télé, assis sur le divan pendant une heure. Il n'y aura pas de coussin, mais beaucoup de vêtements noirs, assurément. [rires] »

Si Jean-Philippe ne revient pas d'ici la fin de la saison, il devra y avoir un autre remplacement, puisque Jean-Sébastien partira en vacances coûte que coûte.

C'est comme ma seule condition. Après ça, si je fais le mois d'août, et que je recommence avec le printemps que j'ai eu l'autre saison... il faut que j'aie des vacances.

« Mon voyage en Espagne, il va se faire plus tard. Je vais aussi aller dans le bas du fleuve, dans la famille. Mais, c'est sûr qu'au mois d'août, je pars trois semaines. Peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, j'aurais fait: "OK, ce n'est pas grave, je vais le faire". Mais, à l'âge que j'ai, je veux des vacances. »

Après tout, Jean-Sébastien doit prendre soin de sa santé pour ne pas tomber au combat lui aussi. « Il y a beaucoup de gens inquiets. Parce que là, je fais mes contrats à moi, plus ceux de Jean-Philippe, ceux qui l'ont mené en épuisement. Les gens m'écrivent gentiment : “On est contents pour toi, tout ça, ça nous fait plaisir, mais fais attention à toi.” Le monde est bien inquiet autour de moi. »

On souhaite à Jean-Sébastien une bonne saison à Bonsoir bonsoir (peu importe la durée du contrat) et des vacances ressourçantes au mois d'août!