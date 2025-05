Voici le projet inusité qui force Marie-Claude Barrette à quitter Bonsoir bonsoir

Lundi, Marie-Claude Barrette a annoncé qu'elle quittait la barre de Bonsoir bonsoir dans trois semaines. Jean-Sébastien Girard prendra le relais d'ici le retour de Jean-Philippe Wauthier.

C'est en raison d'engagements qu'elle avait pris avant l'appel du producteur Guillaume Lespérance qu'elle doit abandonner l'émission.

Mais quel est ce projet qui l'oblige à laisser tomber cet important contrat qui lui tenait tant à coeur?

Il s'agit d'un évènement plutôt inusité. En effet, ce n'est pas l'enregistrement de balados ou le tournage d'une autre émission, mais plutôt une croisière qui la force à s'absenter.

Le public était invité, du 29 mai au 12 juin 2025, à prendre part à La croisière de Marie-Claude et ses invités. À bord du Norwegian Pearl, les voyageurs visiteront les îles grecques, la Crète et la Croatie en compagnie de Marie-Claude, Jeanick Fournier, Guylaine Tremblay et Nathalie Simard. Au programme à bord : des causeries, spectacles privés et moments privilégiés avec les artistes.

Le coût de cette expérience unique? 7348,00 $. Malheureusement, celle-ci affiche complet.

Comme les tournages de Bonsoir bonsoir se font les lundis et les mercredis, Marie-Claude Barrette sera en mesure de prendre son avion le jeudi 29 mai pour Athènes.

Notons que beaucoup de téléspectateurs se sont dits déçus d'apprendre que Marie-Claude quitterait la barre de l'émission.