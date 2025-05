Julie Lamontagne s'absente de Bonsoir bonsoir

Mardi soir, nous apprenions de la bouche de l'animatrice Marie-Claude Barrette que la musicienne Julie Lamontagne allait s'absenter de Bonsoir bonsoir pour quelque temps.

« J'ai une petite opération à subir, mais je vais vous revenir en forme. Vous n'allez même pas avoir le temps de vous ennuyer parce que Tony va être là! », a-t-elle expliqué.

Si Julie et Tony se faisaient taquiner allègrement par Jean-Philippe Wauthier, leur complicité avec Marie-Claude est beaucoup moins évidente. Celle-ci les salue en début d'émission et prend de leurs nouvelles, mais comme ils n'ont pas de micro, leurs interactions s'avèrent, la plupart du temps, assez creuses.

Malgré tout, l'enthousiasme de Julie nous manquera pendant ces quelques semaines d'absence.

Précisons que Julie et Tony forment le groupe Les Twenty-Nines. L'an dernier, ils ont fait paraître l'album BoomBox Vol.1, sur lequel on peut entendre plusieurs artistes bien connus, dont Ariane Moffatt, Elliot Maginot, Koriass et Patsy Gallant.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.