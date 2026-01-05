Voici ce que l'équipe d'En direct du jour l'An a fait croire à Isabelle Boulay pour réussir à la kidnapper

Créer l'émission spéciale du jour de l'An pour l'équipe d'En direct de l'univers est un travail colossal. En plus d'imaginer les nombreux numéros et contacter tous les participants, elle doit organiser les kidnappings de ses quatre invités principaux.

D'ailleurs, toute une mise en scène avait été échafaudée pour réussir à surprendre la chanteuse Isabelle Boulay. En octobre, celle-ci avait été contactée par une recherchiste qui avait changé son nom et masqué son numéro de téléphone pour ne pas se faire reconnaître.

La production a fait croire à Isabelle qu'elle était l'une des invités du spéciale de Noël de JS Tendresse, l'émission de Jean-Sébastien Girard sur les ondes d'ICI Première. Ainsi, le jour du tournage, elle s'est rendue à la maison de Radio-Canada seulement pour être apostrophée par France Beaudoin qui l'a traînée jusque dans sa roulotte où les spécialistes beauté d'Antigang (Léane Labrèche-Dor et Guylaine Tremblay) l'attendaient.

En plus de confier quels étaient ses plats et ses traditions favorites du temps des fêtes, elle a révélé à la recherchiste qu'à Noël, elle écoutait l'auteur-compositeur-interprète Émile Bourgault en boucle, ce qui a été une information très utile pour l'équipe d'En direct du jour de l'An.

