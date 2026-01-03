Isabelle Boulay revient sur sa participation à En direct du jour de l'an 2025

Ce 31 décembre, France Beaudoin conviait les téléspectateurs à une nouvelle édition spéciale d'En direct de l'univers. Pour l'occasion, la table était mise pour une célébration haute en tonalités et en rythmes.

Par ailleurs, comme à chacune des éditions d'En direct du jour de l'an, l'animatrice ne recevait pas un, mais bien 4 convives, qui voyaient leur univers être au coeur d'un gros party musical. De ce nombre figurait l'autrice-compositrice-interprète Isabelle Boulay, qui a été kidnappée par France pour se faire surprendre.

Quelques heures après la diffusion du spectacle télévisé, qui nous aura amenés à clamer haut et fort qu'En direct du jour de l'an 2025 prenne la place du Bye Bye, l'interprète de « Perce les nuages » est revenue en des termes remplis de bonheur sur la soirée dont elle a été l'une des têtes d'affiche de la soirée :

« Moment suspendu… hier, offert par la fabuleuse équipe d’ @endirectdelunivers et qui m’inspire ces voeux pour vous…

BIENVENUE 2026

Je vous souhaite des états de grâce et de l’allégresse.

Je vous souhaite l’amour qui donne tous les courages et des occasions répétées d’entrer dans l’espace du rêve !

Je vous souhaite de trouver votre place dans le monde ou mieux encore , qu’on vous l’octroie.

Je vous souhaite de cultiver une vie intérieure riche et de trouver toute l’inspiration pour rester des instruments de paix et mettre vos âmes à l’abri…

Isabelle »

Découvrez la publication complète et les photos ci-dessous.

Mentionnons que l'édition 2025 d'En direct du jour de l'an a été l'occasion pour les Québécois de renouer avec France Castel, qui a été malade cette année. Voici ce qu'elle avait à dire sur son état de santé actuel dans cet article.

En direct du jour de l'an 2025 est disponible en rattrapage sur ICI TOU.TV dès maintenant.