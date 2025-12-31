France Castel annonce qu'elle souffre du cancer

C'est ce soir qu'était diffusée la traditionnelle édition spéciale d'En direct de l'univers, accompagnant avec effusion les téléspectateurs vers 2026. Au coeur des mélodies s'est d'ailleurs avérée ce que l'on croit être le digne successeur du Bye Bye. Les détails ici.

Si les 90 minutes ont évidemment été remplis de moments magiques et dont on gardera longtemps souvenir, il est impossible de passer sous silence le grand retour à la vie publique de France Castel. Absente des écrans depuis plusieurs mois, pour des raisons de santé, la grande dame s'est démenée avec grâce sur « Feeling Good ». Un choix de chanson pour le moins étonnant, dans les circonstances, mais qui prend tout son sens quand France s'est expliquée à la caméra, dans l'émission spéciale des coulisses d'En direct du jour de l'an 2025 :

« J'ai été malade. Et mon but ça a été "je veux faire En direct de l'univers"! » affirme celle qui a participé à toutes éditions d'En direct du jour de l'an. Elle explique qu'un peu plus tôt cette année, les médecins lui ont diagnostiqué des anomalies dans le sang; un lymphome.

Alors atteinte du cancer, elle ne voulait pas de traitement, mais a « consenti à des traitements, avec l'aide de France et d'autres amis. » Elle dévoile ensuite qu'une semaine plus tôt, on lui a annoncé qu'elle était en rémission. Visiblement émue, elle rend ensuite un hommage senti à France, sa chère amie qui aura été très présente pour elle au cours des derniers mois.

France Castel est un bel exemple de courage et de détermination et nous sommes comblés de la savoir en meilleure santé.

En outre, mentionnons au passage que la production a relayé la prestation de France sur les réseaux sociaux, déclenchant un torrent de commentaires élogieux à son égard. Découvrez la vidéo ci-dessous.