En direct du jour de l'an 2025 : Digne successeur du Bye Bye?

C'est sur une note festive et musicale que France Beaudoin a de nouveau lancé la programmation de fin d'année de Radio-Canada. Première émission d'un chapelet de programmes spéciaux destinés à nous mener vers la nouvelle année, En direct du jour de l'an 2025 coche toutes les cases de ce qui pourrait être diffusé à la place du traditionnel Bye Bye.

Après nous avoir fait languir sur l'identité des convives qui passeraient l'heure et demie à ses côtés, c'est avec plaisir que nous avons vu le quatuor alambiqué composé d'Isabelle Boulay, Guy Jodoin, Florence Longpré et Sam Breton débarquer sur le plateau et profiter d'une émission spéciale leur étant dédiée.

Et quelle édition ce fut! Du numéro d'ouverture, qui aura fait sensation avec la présence d'un orchestre symphonique, à la toute fin, les chansons qui bercent la vie des invités ont été interprétées par leurs amis et leur famille, avec en prime des chansons ayant marqué l'année. On pense entre autres à « Mystical Magical » ou encore « Briller », la version française de « Golden »

Parmi les plus beaux moments de la soirée, citons ce moment où l'ex-académicienne Katrine Sansregret a uni sa voix à Patsy Gallant pour interpréter « Prière païenne » de Céline Dion, dans un segment digne des salles de bal gospel. Puis, Fabiola Aladin a introduit Ryan Toby, celui qui chantait dans la chorale du film « Oh Happy Day », il y a plus de 30 ans. Quel beau souvenir!

Marie-Mai s'est aussi présentée sur le plateau du variété, confiante et en contrôle. Elle a cependant été déstabilisée - et grandement surprise! - quand Jacob, celui qui a été piégé dans Big Brother : le piège, s'est déplacé à ses côtés, dans une version de « Mentir » festive à souhait.

Il aura toutefois fallu attendre à la toute fin du En direct du jour de l'an 2025 pour découvrir la plus grande surprise de la soirée. Dans un grandiose numéro ayant introduit une vingtaine de femmes connues sur la scène, dont la toujours aussi audacieuse et éblouissante Mia Tinayre, qui nous a cette fois épaté sur « Where is My Husband? » et « Girls Only Want To Want Fun ». C'est alors qu'est apparue, au beau milieu du plateau, la légendaire Diane Dufresne. En interprétant son éternel « Oxygène », la surprise se lisait sur le visage de tous ceux présents en studio. Elle n'a rien perdu de sa fougue, c'est peu dire!

Le programme de fin d'année de France Beaudoin est à ce point délicieux, rassembleur et divertissant que nous ne pouvons qu'espérer un meilleur et digne successeur au Bye Bye. La soirée a été ponctuée de plusieurs extraits et clins d'oeil à 2025, tant sur le côté politique que culturel, telle une véritable revue de fin d'année. Chaque année, la question se pose : pourquoi ne pas finir l'année avec cette version spéciale d'En direct de l'univers?

Il n'y a pas à dire, cette édition de haut niveau a tout ce qu'il faut être le dernier programme d'une année lourde et chargée, avec une atmosphère riche et joyeuse, qui nous fait oublier les soucis pendant une heure et demie.

L'émission sera disponible en rattrapage sur ICI TOU.TV peu après sa diffusion.