Si nous avons pu voir plusieurs acteurs de 4 et demi... au petit et au grand écran depuis la fin de la populaire série de Sylvie Lussier et Pierre Poirier en 2001, Robert Brouillette, qui interprétait le gentil vétérinaire Louis Martineau, s'est fait plutôt discret.

Pour notre plus grand bonheur, l'acteur visitera le plateau des Enfants de la télé en septembre prochain avec ses anciens collègues de jeu, Isabelle Brossard, Alain Zouvi et Lynda Johnson.

Outre les cheveux blancs, on ne peut pas dire que Robert Brouillette a beaucoup changé depuis l'époque de la clinique vétérinaire Dufour. Voyez des photos au bas de l'article.

Ces retrouvailles festives seront présentées à la télé le 18 septembre prochain. C'est à ne pas manquer.

Cette émission sera la deuxième de la saison. La première en sera une consacrée à la carrière reluisante de l'animatrice Véronique Cloutier. Voyez des photos ici.

