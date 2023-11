Vidéo : Une chanteuse québécoise écrit une chanson pour Marie-Andrée et Anthony d'OD Andalousie

La rappeuse québécoise Marie-Gold était très impliquée dans cette saison d'Occupation Double.

Comme tout le Québec, elle a été sous le choc d'apprendre que Marie-Andrée et Anthony ont été éliminés avant la finale.

Afin de leur rendre hommage, elle a composé une pièce sur eux que vous pouvez entendre au bas de l'article.

Celle-ci a même été présentée aux Vendredis OD, ce qui a beaucoup touché la principale intéressée. « Merci @phoenixantoine d’avoir fait écouter la chanson aux tourtereaux (la réaction a fait fondre mon coeur). »

Les fans ont, eux aussi, usé d'imagination pour appuyer le couple. Une page GoFoundMe ainsi qu'une pétition ont été créées.

Est-ce que leurs efforts auront porté fruit? Est-ce que Mia et Simon remporteront cette saison d'OD? On y croit de plus en plus!

Rappelons que nous avons récemment discuté avec Anthony qui confiait qu'il avait encouragé Simon à ne pas s'éliminer lui-même du jeu, comme il voulait le faire. Apprenez-en plus ici.

Anthony se dit aussi lucide à propos de L'heure de vérité : il devra rendre des comptes. Lisez le tout ici.