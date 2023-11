Anthony a encouragé Simon à ne pas s'exclure lui-même : « Il voulait faire le move sur le stage »

Mercredi, Marie-Andrée et Anthony ont été exclus de l'aventure Occupation Double, à la stupéfaction générale.

Dans l'émission, on a pu voir que Simon a eu une discussion avec la production alors qu'il pensait à s'éliminer lui-même.

« On ne voulait pas qu'il se retire », nous confie Anthony.

« Il voulait faire le move sur le stage et on ne voulait pas non plus, parce que si les deux autres couples ne voulaient pas qu'on y aille, on ne voulait pas y aller. Ça aurait juste été pire. Il y aurait eu deux couples dans la maison des exclus et deux couples en finale. »

Anthony nous dit également qu'un passage de sa conversation avec Simon, suite à son élimination sur la terrasse, n'a pas été montré et que cela aurait mérité d'être vu par le public, selon lui.

Il disait que ça n'avait pas rapport que nous n'allions pas en finale parce que les couples qui vont durer toute une vie sont très rares de nos jours et il disait croire que nous étions parmi ceux-là.

« Son speech était vraiment beau. Il avait les yeux pleins d'eau », précise-t-il en disant qu'il a presque versé une larme lui aussi.

Leur discussion à coeur ouvert a duré environ cinq minutes, alors que le malaise régnait entre les finalistes et Marie-Andrée.

Nous leur avons aussi demandé s'ils croyaient à la longévité du couple de Simon et Mia : voyez ici ce que Marie-Andrée a répondu.

Notons que nous avons également parlé avec eux du jeu des enveloppes déchirées qui a été, à leurs yeux, pire encore que ce qu'on nous a présenté. Plus de détails ici.