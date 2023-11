Marie-Andrée et Anthony s'expriment sur le mouvement initié par les fans pour les « venger »

Les fans ont été outrés d'apprendre que Marie-Andrée et Anthony n'étaient pas finalistes à OD Andalousie.

Le couple a été éliminé à quelques heures du voyage.

Afin de les venger d'une injustice, certains adeptes ont décidé de voter en masse pour faire gagner Simon et Mia, qui n'ont pas été impliqués dans la délibération pour les éliminer.

« Je comprends que le public veut voter pour le couple qui n'était pas inclus dans la décision... Ça s'adonne que ce sont nos amis aussi, donc, veux veux pas, nous sommes contents pour eux. Par contre, c'est beau de vouloir nous venger, mais il ne faut pas que Simon et Mia gagnent seulement par vengeance non plus... », indique Marie-Andrée.

« C'est un jeu d'amour et au final, je suis convaincue que c'est l'amour qui va gagner parce que tous les couples sont vraiment beaux à voir », ajoute-t-elle.

Marie-Andrée est convaincue de l'amour véritable qui règne entre Simon et Mia. « J'étais vraiment proche de Mia et comment elle m'en parle, je ne suis pas inquiète. Simon aussi. Il est plus difficile à sizer, mais... c'est vraiment un gars de moment. Il ne va pas embrasser quelqu'un dans un passage mettons. Ce n'est pas parce qu'il prend son temps que son couple est moins fort. Ça, il a fallu lui dire souvent parce qu'il se diminuait beaucoup. »

Ils sont vraiment beau à voir ensemble. En vivant avec eux, on ne peut pas douter qu'ils s'aiment pour vrai.

