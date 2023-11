Voici la manière saugrenue que les fans d'OD ont trouvé pour « venger » Marie-Andrée et Anthony

Mercredi soir, les fans d'Occupation Double étaient en émoi dans leur salon alors que le couple Marie-Andrée et Anthony a été éliminé de la compétition puis que Lara et Vincent et Rebecca et Mathieu ont choisi Mia et Simon à leurs dépens pour les accompagner au voyage final.

Sur les réseaux sociaux, c'était la pagaille. Bien des téléspectateurs ont décidé de lancer un mouvement : ils voteront en masse pour faire gagner Mia et Simon afin que le prix glisse des doigts des quatre « traitres », ceux qui ont décidé (impunément!) d'éliminer leur couple chouchou.

La vengeance est douce au cœur de l'Indien... Mais, est-ce vraiment la bonne stratégie?

C'est d'autant plus curieux comme méthode sachant que les fans de l'émission ont rechigné toute la saison contre le manque d'authenticité de la relation de Mia et Simon. Jusqu'à hier les téléspectateurs doutaient des sentiments de Simon envers sa douce et maintenant ils veulent les voir remporter le jeu? Parfois les téléspectateurs sont durs à suivre...

Une fan y va même d'une prédiction compromettante :