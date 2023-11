On vous amène dans les coulisses d'une activité à Occupation Double

Lors de notre visite en Andalousie, nous avons eu la chance de participer à une activité avec un couple et la petite escouade responsable de cette portion « sur la route » de l'émission. Elle se fait appeler « équipe VL » (pour vidéo légère) et est incroyablement dévouée à rendre le matériel le plus spectaculaire possible.

S'il a fait beau toute la saison en Espagne et qu'elle n'a pas eu besoin souvent d'utiliser son plan B (même s'il était toujours prêt), cette fois, il pleuvait et donc, le vol de deltaplane s'est transformé en randonnée de vélo de montagne. La petite pluie avait transformé la terre de Cadix en une lourde boue rubescente qui collait, autant sur nos espadrilles blanches que sur les roues des bicyclettes de Lara et Vincent.

Comme tout bon plan B, celui-ci a apporté son lot de désagréments. Le réalisateur de l'équipe VL, Jean-Francois Legentil, et son caméraman n'avaient d'autres solutions que de courir derrière les vélos des candidats pour filmer la scène. Avec la vase qui s'accrochait inlassablement à leurs souliers et ralentissait leur déplacement, ils avaient, déjà, tout notre respect.

Préalablement à tout cela, ils avaient tourné les "beauty shot", l'introduction avec le guide et fait voler le drone pour des plans d'ensemble à couper le souffle. Les candidats, toujours investis, sans un mot de travers, exécutent la chorégraphie qu'ils, à cette étape de l'aventure, connaissent par coeur.

Petite pause dîner pour l'équipe et les célibataires avant de reprendre pour le tournage de la date. Certaines personnes quittent prématurément pour faire un peu de repérage et installer les accessoires (tapis, chaises, coussins, fleurs et l'essentiel Bulles de nuit) à l'endroit - renversant - choisi pour l'occasion. Lorsque le réalisateur consent, Lara et Vincent sont amenés sur les lieux. On leur demande de ne pas trop regarder l'installation afin d'avoir sur caméra l'émotion la plus sincère possible. Le couple monte une colline main dans la main, enlève ses souliers instinctivement, et débouche la bouteille de mousseux sous le regard attentif de la petite équipe, qui leur indique quand ils pourront - enfin - parler jeu et stratégies.