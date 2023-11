Le montage du dernier jeu à OD ne reflète pas tout à fait la réalité : « C'était tellement pire que ce qu'on voit »

À la surprise générale, Marie-Andrée et Anthony ont quitté l'aventure OD à quelques heures du départ des trois couples finalistes pour le voyage final.

Les téléspectateurs (et nous aussi) s'imaginaient qu'ils seraient en lice pour remporter le grand prix. Malheureusement, ils ont été pris de court par les revirements proposés par la production.

Après avoir perdu une course au trésor, ils ont dû répondre à des questions et ainsi permettre à l'un des deux autres couples de décrocher sa place en finale. Ce jeu, où ils devaient déchirer un billet associé à une personne, a causé bien des remous dans les maisons et fut bien pire que ce qu'on nous a présenté, nous dit Marie-Andrée et Anthony en entrevue.

À la télé, ç'a pas l'air si pire, mais c'était tellement une ambiance lourde et pesante quand nous l'avons vécu.

« C'était tellement pire que ce qu'on voit », renchérit Anthony.

« À chaque question, ça prenait une ou deux minutes avant qu'on réponde », explique la plus récente exclue.

Comme on nous l'a indiqué dans l'émission, il a même fallu 6 minutes 50 à Lara pour répondre à l'ultime question. « C'était interminable, d'où le déchirement du billet par Simon », précise Anthony.

« C'était notre dernière soirée ensemble. Un couple partait le lendemain. Ç'a mis une ambiance assez lourde dans les maisons », continue l'infirmière clinicienne de Saguenay.

Ce n'était pas l'fun après.

Même s'ils n'ont pas encore eu accès à leurs téléphones, Marie-Andrée et Anthony savent que leur départ a causé bien des remous sur les réseaux sociaux et sont heureux de l'appui qu'ils reçoivent des fans.

« C'est quand même fou qu'on est plus backé que ce qu'on pensait », indique Anthony.

Les deux tourtereaux, qui disent s'aimer encore plus qu'avant maintenant qu'ils ont vécu ensemble pendant trois semaines dans la maison des exclus, ont-ils hâte de retrouver leurs amis lors de la finale? « Oui, j'ai hâte à la finale, mais j'ai encore plus hâte de rentrer dans la vie à Marie », dit le romantique Anthony.

Longue vie à ce couple inspirant!