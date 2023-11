Anthony s'attend à être interpelé à L'heure de vérité : « J'ai juste hâte que ce soit derrière moi »

La finale d'OD Andalousie sera diffusée ce dimanche, puis, la semaine suivante, nous aurons droit à la traditionnelle Heure de vérité.

Parmi les sujets incontournables cette saison, il y a aura certainement le snapscore de Céline, la nuit de l'amour d'Antoine et Alexandra, puis le fameux « flirt off cam » de Rebecca et Anthony.

« Je vais répondre aux questions qui vont m'être adressées, mais j'ai juste hâte que ce soit derrière moi », dit d'abord Anthony à propos de ce « lavage de linge sale en famille ».

« Je ne suis pas cave, et Marie non plus, elle le sait, l'histoire du ponton va ressortir et ça va demander des explications, mais on verra comment ça sortira », enchaîne-t-il.

Sa douce Marie-Andrée le taquine alors en disant : « Le fameux off cam... ».

« Il n'y en a pas d'histoires off cam, arrête », lui répond-il alors, doucement.

« Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais ç'a l'air bien intéressant », enchérit-elle en rigolant.

Concernant cette situation entre Rebecca et lui en voyage, Anthony précise ceci : « Je n'ai pas été conscient de ce qui s'est passé. Reb dit qu'on s'est flirté, mais moi j'ai jamais eu le feeling qu'on se flirtait. On s'est peut-être dit qu'on se serait "datés" plus longtemps, mais ça n'aurait jamais fonctionné entre elle et moi. On est trop différents ».

Anthony dit ne pas comprendre exactement, encore aujourd'hui, ce à quoi Rebecca fait référence lorsqu'elle parle de flirt. Nous avons bien hâte de l'entendre sur sa version des faits le 3 décembre prochain. Chose certaine, Anthony n'attend pas ce moment avec impatience...

Rappelons que la finale sera diffusée ce dimanche 26 novembre. Lors du voyage aux Maldives, la production a présenté certaines images de la saison aux candidats, dont quelques-unes seront peut-être un peu gênantes pour Mia. Plus de détails ici.