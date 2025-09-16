Vidéo : Rare entrevue avec Roy Dupuis à propos de son absence du petit écran

Ce dimanche, dans le cadre de la 40e célébration des Prix Gémeaux animée par Véronique Cloutier, nous avons eu le plaisir de croiser le comédien Roy Dupuis, qui accompagnait sa douce Christine Beaulieu, nommée pour son travail dans L'oeil du cyclone.

Nous en avons profité pour aborder avec lui son éventuel retour au petit écran.

Voyez sa réponse plus que candide dans la vidéo ci-dessus, en entête de l'article.

Comme on le sait, après la série À coeur battant, dans laquelle il a porté avec empathie et vérité le rôle de Christophe L'Allier, Roy Dupuis a déclaré ne pas vouloir se lancer à nouveau dans un projet télé aussi prenant, du moins pas pour le moment.

Sa réponse a-t-elle changé plus d'un an plus tard? Pas nécessairement.

Le comédien nous dit : « Je suis vraiment chanceux, je n'ai pas besoin de travailler. Je pense que c'est quand même la première fois, depuis l'école nationale, que je n'ai pas de projet devant moi. Donc, ça, c'est vraiment enivrant pour moi. Les journées sont trop courtes. »

On peut dire avec assurance que si Roy Dupuis ne s'ennuie pas de faire de la télévision, nous nous ennuyons beaucoup de lui. Il s'agit certainement de l'un de nos meilleurs acteurs au Québec et nous espérons le revoir dans plusieurs autres projets dans les prochaines années.

Notons que lui et sa conjointe nous ont offert LE moment le plus mignon du tapis rouge des Gémeaux. Un moment inattendu capté en vidéo et qui nous a fait complètement craquer. À voir ci-dessous.