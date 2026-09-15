Vidéo : Les enfants du lait nous font craquer sur un tapis rouge

Dimanche dernier, lors du 41e Gala des Gémeaux, plusieurs artistes adorés du public ont foulé le célèbre tapis rouge. Certains ont su capter notre attention de belle façon tellement leur groupe était mignon.

Nous faisons ici allusion aux enfants adorables des publicités de la Famille du lait, réalisées avec l'agence LG2, que nous attendons maintenant avec impatience à chaque temps des Fêtes. Ces petites bouilles croquables arboraient leurs plus beaux habits pour poser fièrement aux côtés de leurs pairs. Ils étaient présents aux Gémeaux pour le Le Pestacle de fin d'année, qui a connu un beau succès en 2025. Nous espérons d'ailleurs que l'expérience soit renouvelée cette année.

Nous en avons profité pour discuter avec eux, voyez notre échange dans la vidéo en entête.

Ils étaient tous emballés par cette expérience hors du commun, même si pour la plupart d'entre eux, ce n'était pas la première fois. Le jeune comédien talentueux Théo Frappier, qu'on a pu voir notamment dans la série Avant le crash en a profité pour nous révéler ses prochains projets télévisés. Non seulement il participera à la série STAT diffusée à Radio-Canada, mais il est aussi de la distribution de la nouvelle et excellente série Sur le fil du même diffuseur, ainsi que dans la quotidienne Indéfendable, diffusée à TVA. Disons qu'il a un horaire fort chargé ce Théo!

Même son de cloche pour la belle Simone Bellemare-Ledoux (à droite dans la vidéo), qu'on a pu voir dans STAT et qu'on retrouvera dans Alertes cette saison, où elle reprendra son rôle de Stella, la jeune fille que Lily-Rose espérait adopter.

Pour les voir en action, suivez la série Sur le fil les lundis 21 h et la série STAT les mardis 20 h à Radio-Canada, ainsi que la quotidienne Indéfendable du lundi au jeudi à 19 h et Alertes les mardis 20 h sur les ondes de TVA.