Vidéo : Des personnages en danger dans la finale de mi-saison de STAT?

Radio-Canada dévoile aujourd'hui une bande-annonce de la dernière semaine de STAT avant la pause des fêtes.

Nous sommes nombreux à nous demander comment l'autrice Marie-Andrée Labbé choisira de nous laisser en suspens, lors de cette pause des fêtes. Chose certaine, l'attente risque d'être difficile, comme c'est toujours le cas, avant de retrouver la série en janvier.

Découvrez la bande-annonce bouillonnante ci-dessous.

Dans celle-ci, on pense comprendre que deux personnages sont en danger.

D'abord, après que Rosalie (Marine Johnson) ait dénoncé son agresseur sur les réseaux sociaux, les choses se compliquent. Son père, Philippe Dupéré (Patrick Labbé), apprend la nouvelle en même temps que tout le monde et il a du mal à joindre sa fille. On constate qu'une confrontation aura lieu entre lui et Francis Pilote (Antoine Desrochers). Y aura-t-il des blessés ou pire? On voit également que le père de Jacob Faubert, joué par Patrick Goyette, qui s'immiscer dans un repas avec Jérémy (Robin L'Houmeau) et Rosalie. On sait que celui-ci manigance un plan pour mettre Emmanuelle (Suzanne Clément) dans l'embarras. Mais quoi?

Par ailleurs, Steve Jolicoeur (Marc Beaupré) se fait questionner par Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) à savoir s'il prend correctement ses médicaments. Depuis quelques semaines, le médecin présente des comportements assez inquiétants, des sautes d'humeur et un manque flagrant d'empathie. Comme on le sait maniacodépressif, nous avons des raisons de nous inquiéter pour ce personnage que nous aimons particulièrement. Pourrait-il se mettre en danger? La chose nous semble malheureusement trop probable.

Au même moment, les médicaments ont disparu d'une armoire qui était fermée à clé. Qui est le responsable? Les soupçons se porteront vers Sophia (Ludivine Reding), mais parions que ce n'est pas elle la coupable.

Sommes-nous les seuls à trouver que la nouvelle médecin Katia Desmarais, jouée par Katrine Duhaime et que nous avons entrevue deux fois déjà, est particulièrement étrange? Celle-ci ne semble jamais avoir les accès pour lui permettre de faire le travail qui lui incombe et demande l'aide d'autres membres du personnel. Qu'en est-il de ce nouveau personnage? Difficile de croire qu'il a été planté là, à quelques jours de la finale de mi-saison, par hasard... Qu'en pensez-vous?

Les quatre derniers épisodes de la mi-saison seront présentés cette semaine, de lundi à jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada. La série reprendra du service à compter du 6 janvier prochain.