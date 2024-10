Véronique Cloutier répond à un commentaire de Guy A. Lepage à Tout le monde en parle

La jeune et talentueuse humoriste Megan Brouillard était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche dernier.

Au moment de faire le tour de ses actualités, Guy A. Lepage a envoyé une flèche à l'équipe de Véronique et les Fantastiques, dont elle fait partie, en disant : « Tu es collaboratrice à Je viens vers toi à Noovo et à Véronique et les Fantastiques à Rouge FM. Et ça c'est un club très sélect les Fantastiques, vous êtes seulement 200. »

Au lendemain de la diffusion, à son micro, Véro a répliqué à l'animateur : « Guy A. Lepage nous a niaisés au passage comme il le fait chaque fois qu'un Fantastique va à Tout le monde en parle. »

Louis Morissette, aussi présent dans les studios de Rouge lundi, a ajouté : « Guy A. Lepage a cette tendance à faire 74 fois la même joke. »

« Ça doit faire à peu près ça », enchaîne l'animatrice. « Il a terminé son entrevue en disant que tu [Megan] faisais partie des Fantastiques. » Elle a alors emprunté la voix de l'animateur de Tout le monde en parle pour poursuivre: « Ça c'est un club très sélect, vous êtes juste 200 ».

Elle poursuit ensuite en disant : « Alors je rectifie, ils sont juste 24 et c'est les 24 personnalités les plus hot de l'heure, merci, bye! »

Ce ne sont que de petites taquineries entre amis, mais c'est bien amusant pour le public de les voir se répondre via leur tribune respective.

Notons que les chakras de Marc Labrèche sont plus nombreux que les Fantastiques. Ils sont 26. Preuve que la remarque de Guy A. Lepage était bien davantage pour agacer une collègue que pour signaler un non-sens.

Tout le monde en parle est diffusé les dimanches soirs à 20h sur les ondes d'ICI Télé. De son côté, Véronique et les Fantastiques est présenté du lundi au jeudi à 15 h 55 à Rouge.