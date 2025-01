Véronique Bannon obtient un rôle dans cette populaire série de TVA

Depuis plusieurs années, Véronique Bannon se fait rare dans nos télés, obtenant de petits rôles ici et là. À vrai dire, celle-ci avait décroché un rôle dans la série Portrait-robot, au début de l'année 2023. Depuis, Véronique est cependant de nouveau disparue des radars télévisuels.

Nous aurons toutefois l'occasion de la revoir prochainement, au sein d'une série très populaire sur les ondes de TVA. En effet, la comédienne a publié sur sa page Instagram un extrait d'une bande-annonce présentant les prochains cas d'Indéfendable et celle-ci y apparaît. Dans la vidéo en question, que vous pouvez voir au bas de cet article, Véronique semble au coeur d'une affaire sordide, alors qu'elle affirme ne pas vouloir être responsable d'une preuve contre son mari. À quoi fait-elle référence? Il ne faudra pas manquer les prochains épisodes de la série, qui tisseront l'intrigue jusqu'à l'arrivée de l'interprète de Martine Frigon dans Watatatow, le 3 février prochain.

D'ailleurs, Véronique Bannon n'est pas la seule artiste à se joindre au feuilleton cet hiver. En effet, la bande-annonce révèle aussi la présence de Rosalie Bonenfant, Varda Étienne ou encore Patrick Côté. Émily Bégin, qui sera de la nouvelle mouture de Star Académie, fera également une apparition dans la série à succès. Les détails sur son rôle dans cet article.

Chose certaine, les prochaines semaines s'annoncent enlevantes pour les fans d'Indéfendable, qui pourront découvrir les prochaines affaires qui secoueront le cabinet Macdonald, piloté par Sébastien Delorme. Rappelons que celui-ci a récemment partagé une vidéo dans laquelle il nous invite sans sa routine pour prendre la peau de son personnage Léo. C'est à voir ici.

Ce retour au jeu pour Véronique Bannon fait écho aux propos qu'elle a tenus il y a quelques années, dans le documentaire L'ombre et la lumière, où elle expliquait que son rêve était de rejouer à l'écran. On espère la voir plus souvent dans nos télés à l'avenir!

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.