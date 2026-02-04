Une théorie audacieuse germe dans l'esprit fertile des fans d'Antigang

Les quotidiennes génèrent toujours énormément de réactions et de théories chez les téléspectateurs. Les réseaux sociaux bouillonnent d'idées parfois lucides, parfois farfelues à propos des intrigues d'Antigang.

Il y a quelques semaines, une hypothèse est née sur les réseaux sociaux et celle-ci tend un retour dans l'imagination fertile du public, suite à une scène entre Karine (Katrine Duhaime) et Fanny.

« GG est encore en vie 🤷‍♂️ »

« D’après moi il est pas mort le beau GG nous avons jamais vu le corps c’est pas pour rien »

« Il est pas mort ! Ça comme passé inaperçu! Ça va faire parti de la finale avant l’été ! »

« Il est vivant c’est certain!! Il doit collaborer avec la GRC et le FBI »

Nous avons comme une impression de déjà-vu avec Nadine Legrand dans District 31. Plusieurs années après la mort de la lieutenante, une grande partie du public était restée persuadée qu'elle était toujours vivante, cachée quelque part.

Cette « théorie du complot » concernant Gégé (David Giguère) est très populaire auprès des fans de la série, qui se refusent de croire au départ officiel de leur personnage préféré.

Inutile de vous dire que nous n'y croyons pas. Pourquoi aurions-nous fait croire à l'Antigang qu'il était décédé alors qu'il était sur le point de devenir délateur? Plusieurs éléments ne concordent pas. D'ailleurs, Léane Labrèche-Dor interviewait son ami lors de ses dernières journées de tournage (vidéo ici) et il confirmait son départ de la quotidienne. Ainsi, difficile de voir même une petite lueur d'espoir dans cette thèse...

Antigang est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.