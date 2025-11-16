Une tête d'affiche de la série Dumas pour clore la mi-saison d'En direct de l'univers

Depuis deux saisons, Marie-Lyne Joncas nous fait vivre toutes les émotions dans la série Dumas, dans laquelle elle excelle dans la peau de l'enquêtrice Sophie Lacoste. Voilà que France Beaudoin et son équipe formidable d'En direct de l'univers offriront à la comédienne et animatrice une soirée inoubliable, où son univers musical sera célébré en grand.

C'est le 22 novembre que Marie-Lyne Joncas se retrouvera sur la fameuse pastille pivotante pour se faire surprendre par sa famille et ses ami.e.s. Nul doute que son univers musical saura nous ensorceler. Nous nous attendons évidemment à y retrouver du Taylor Swift, du Harry Styles et du Céline Dion, trois de ses artistes préférés.

Au chapitre des invités qui pourraient se retrouver sur la scène ce soir-là pour surprendre Marie-Lyne, on pense évidemment à sa complice de toujours, Ève Côté, qui se doit de faire une apparition. Même chose pour Guillaume Lambert qui est aussi son grand ami.

On espère aussi y voir certains de ses camarades dans Dumas, Gildor Roy, Jason Roy Léveillée qui est son ami depuis longtemps, et Vincent Leclerc.

Pourrait-on voir aussi sa comparse de STAT, Geneviève Schmidt, avec qui elle partagera bientôt l'écran dans la série Les Crues? En ce sens, l'animateur Guy Jodoin pourrait aussi faire une apparition.

Ce sera évidemment à découvrir le 22 novembre prochain à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

Après, il faudra vivre une pause obligée de notre émission préférée, pendant les fêtes, alors que France Beaudoin et son équipe reprendront du service en janvier. Consultez notre calendrier de la rentrée hivernale pour tout savoir sur le retour de vos émissions préférées cet hiver.