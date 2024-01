Une semaine spéciale vous attend à Un souper presque parfait

La quinzième saison d'Un souper presque parfait bat son plein et nous sommes franchement aux anges de retrouver ce concept, qui avait disparu des ondes de Noovo pendant une demi-année.

La saison a commencé en force avec une semaine Big Brother Célébrités, qui a permis aux concurrents de montrer leurs talents culinaires, mais surtout la chimie qui s'est installée entre eux depuis la téléréalité. C'est Natalie Choquette qui est repartie avec le prix tant convoité.

La semaine suivante, les téléspectateurs en ont eu pour leur argent, alors que cinq personnalités éclatées s'affrontaient aux fourneaux. Malheureusement, la semaine s'est terminée sur un conflit, lorsque les pointages (très bas) ont été dévoilés au grand jour. Le coupable s'est exprimé, mais personne n'a été ravi de la situation. Bref, du bonbon pour le public! On vous en parlait juste ici.

À travers tout cela, il faut lever notre chapeau au narrateur Antoine Vézina qui nous propose chaque soir des perles d'esprit et qui s'avère à tout coup hilarant.

Voilà qu'on nous propose maintenant une autre semaine spéciale, qui débute ce lundi 22 janvier. Des participants des différentes éditions d'Occupation Double se retrouvent cette fois autour de la table.

On commence donc cette semaine OD avec Stevens (d'Occupation Double dans l'Ouest) et son souper thématique soirée d’élimination. Mardi, c’est au tour de Rym (d'Occupation Double Afrique du Sud) de recevoir et elle propose le jeu « vérité ou pas de shooter », suivi de Robin (d'Occupation Double dans l'Ouest) qui prépare un menu entièrement pensé par son père. Jeudi, Patrick (d'OD Chez nous) prépare des plats à partir de ses racines libanaises et on termine la semaine avec Audrey (d'Occupation Double dans l'Ouest) et son menu d’été santé.

C'est évidemment à ne pas manquer!

Vous pouvez d'ailleurs voir un extrait du premier souper ci-dessous, dans lequel on comprend que les taquineries seront au rendez-vous entre les candidats.

La téléréalité culinaire Un souper presque parfait est présentée du lundi au vendredi à 18 h sur Noovo . Elle est également disponible sur Noovo.ca.