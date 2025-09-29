Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Une question de Guy A. Lepage déstabilise un invité et provoque l'hilarité en studio

« Ma mère va regarder ça! »

Tout le monde en parle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche, à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage recevait une partie de la distribution de la pièce Québec-Montréal. Lisez nos impressions du spectacle ici.

Parmi eux, il y avait notamment Patrick Emmanuel Abellard qui incarne Michel Gauvin dans cette adaptation du film de Ricardo Trogi.

La première question que l'animateur a posée au jeune comédien a été : « Est-ce que c'est vrai que tu étais sur un trip de mush en Thaïlande quand tu as accepté le rôle? »

« Oh my God! », s'est exclamé l'acteur, sous l'hilarité de ses collègues et du public en studio. « Ma mère va regarder ça! »

« Mais, oui », a-t-il ajouté, un peu gêné.

« Bienvenue à Tout le monde en parle », a lancé le coanimateur MC Gilles. « Tu es allé dire ça à qui pour qu'on en parle à la tv de même? »

« Beaucoup de gens savent ça maintenant », a conclu Patrick Emmanuel Abellard.

Guy A. a ensuite demandé à son invité s'il avait parlé avec Benoît Gouin du célèbre personnage, en ajoutant quelques secondes plus tard : « à jeun ou sur le mush? ».

« C'est ça, est-ce que Ben était sur le mush aussi? », intervient Mickaël Gouin, avant que Pier-Luc Funk ajoute : « Les deux étaient en Thaïlande... ».

Une belle dérape qui arrive à point entre une discussion sur la mort du jeune Nooran Rezayi, tué par un policier, et une entrevue cérébrale avec Dre Caroline Quach, nouvelle directrice de la Santé publique...

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.13 - 6b0c1252