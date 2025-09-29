Une question de Guy A. Lepage déstabilise un invité et provoque l'hilarité en studio

Dimanche, à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage recevait une partie de la distribution de la pièce Québec-Montréal. Lisez nos impressions du spectacle ici.

Parmi eux, il y avait notamment Patrick Emmanuel Abellard qui incarne Michel Gauvin dans cette adaptation du film de Ricardo Trogi.

La première question que l'animateur a posée au jeune comédien a été : « Est-ce que c'est vrai que tu étais sur un trip de mush en Thaïlande quand tu as accepté le rôle? »

« Oh my God! », s'est exclamé l'acteur, sous l'hilarité de ses collègues et du public en studio. « Ma mère va regarder ça! »

« Mais, oui », a-t-il ajouté, un peu gêné.

« Bienvenue à Tout le monde en parle », a lancé le coanimateur MC Gilles. « Tu es allé dire ça à qui pour qu'on en parle à la tv de même? »

« Beaucoup de gens savent ça maintenant », a conclu Patrick Emmanuel Abellard.

Guy A. a ensuite demandé à son invité s'il avait parlé avec Benoît Gouin du célèbre personnage, en ajoutant quelques secondes plus tard : « à jeun ou sur le mush? ».

« C'est ça, est-ce que Ben était sur le mush aussi? », intervient Mickaël Gouin, avant que Pier-Luc Funk ajoute : « Les deux étaient en Thaïlande... ».

Une belle dérape qui arrive à point entre une discussion sur la mort du jeune Nooran Rezayi, tué par un policier, et une entrevue cérébrale avec Dre Caroline Quach, nouvelle directrice de la Santé publique...