Une première en 17 ans à En direct de l'univers

Ce samedi, France Beaudoin avait le plaisir de recevoir la comédienne Karine Gonthier-Hyndman à En direct de l'univers. Cette soirée avait d'ailleurs des airs de shower de bébé pour l'artiste, enceinte d'environ 8 mois. Dès l'ouverture, il faut dire que l'équipe a prouvé qu'elle ne reculait devant nul défi pour faire plaisir aux convives qui s'asseyent sur le fauteuil pivotant.

En effet, après que la principale intéressée ait affirmé qu'elle aimait la chanson reggae « Informer », elle a avoué que c'était en fait une chanson impossible à comprendre pour elle, et à chanter. Tout sourire, France Beaudoin dévoile alors que le titre en question sera bel et bien interprété et qu'en prime, il s'agit d'une première en 17 ans. Elle précise : « Je voudrais saluer celle qui s'est ramassée avec ça derrière les panneaux! [...] Pas besoin de dire qu'il y avait une raison pour laquelle on l'a pas chanté avant! »

Ainsi, après que Mathieu Dufour, Dominique Pétin et Charlotte Aubin aient respectivement interprété « Step by Step », « Emmenez-moi » et « Tandem », la chanteuse montréalaise Frannie Holder s'est présentée sur la scène et a tout déchiré sur le classique du rappeur Snow.

Voyez une photo au bas de cet article.

Puis, le numéro d'ouverture s'est conclu sur un Gigi L'Amoroso bien senti avec le comédien Guillaume Lambert, rebaptisé Gigi Lambertoso pour l'occasion. De quoi rappeler l'amitié qui unit Karine et Guillaume, eux qui ont oeuvré ensemble sur la série humoristique Like-Moi.

Assurément, on ne peut qu'apprécier le constant renouveau qui habite le plateau d'En direct de l'univers, qui évite de tomber dans la répétition. Nous en avons de nouveau eu la preuve ce soir, qui n'a pas peur de rien, quitte à repousser ses propres limites!

Rappelons que nous avons appris cette semaine la date de diffusion du 400e épisode, qui sera très spécial. Les détails ici.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.