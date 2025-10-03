On sait enfin quand sera diffusé le 400e épisode d'En direct de l'univers

Dans le domaine de la télé, la longévité est la preuve irréfutable de l'amour du public. Ça, la production d'En direct de l'univers peut en être convaincue, d'autant plus qu'elle a récemment remportée deux grands honneurs au récent gala des Prix gémeaux. Les détails dans cet article.

En outre, pour sa 17e saison, comme nous l'avions annoncé précédemment, un épisode très spécial sera diffusé, pour célébrer la 400e. À cet effet, la formule sera légèrement différente, puisque ce ne sera pas une personnalité connue qui prendra place sur le fauteuil pivotant, aux côtés de France Beaudoin. Ce sont plutot des gens du public qui verront leur univers musical célébré et chanté... et vous pourriez bien être l'un d'eux!

Cette semaine, Radio-Canada a confirmé que c'est le samedi 25 octobre prochain que cette émission spéciale sera diffusée. Elle invite les amateurs du concept à soumettre la candidature d'un de leurs proches, et ce, avant le 11 octobre prochain. Le formulaire est disponible ici. Il est important de mentionner que la personne qui est inscrite doit être tenue à l'écart de l'entièreté du processus.

Ce concept n'est pas sans rappeler celui de l'émission spéciale de fin d'année, où les artistes sont kidnappés, à la différence que cette fois-ci, ce seront des gens du public qui se feront surprendre par France et son équipe. On a très hâte de découvrir ce que cela donnera à l'écran!

D'ailleurs, la présence de Colette Provencher à l'émission, qui avait été annoncée en fin de saison dernière, a été fixée au 1er novembre prochain, soit la semaine suivante. Il faut dire que la présentatrice météo est très attendue à En direct de l'univers, alors que plusieurs pensaient

Ce samedi, c'est au tour de la comédienne Karine Gonthier-Hyndman de nous dévoiler les chansons qui bercent sa vie. C'est à ne pas manquer dès 19 h sur les ondes d'ICI Télé.