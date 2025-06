En direct de l'univers : Un épisode très spécial vous attend la saison prochaine

Fidèle à ses habitudes, il semble que l'équipe d'En direct de l'univers s'affaire déjà à la préparation d'une incomparable nouvelle saison, qui sera diffusée sur les ondes d'ICI Télé dès l'automne prochain. Si nous connaissons désormais l'identité de deux personnalités qui viendront s'asseoir sur le fauteuil pivotant de France Beaudoin, à découvrir ici, nous avons appris cette semaine qu'un épisode tout spécial était en préparation.

En effet, la 17e saison du variété verra la diffusion très attendue du 400e épisode. Pour souligner cet exploit télévisuel, l'équipe de l'émission demande l'aide des téléspectateurs, afin de préparer un véritable festin musical rendant hommage aux fans de la première heure. Sur les réseaux sociaux, on y apprend ainsi que quelques chanceux pourront faire partie de cette célébration spéciale. Pour une première fois, ce sont des gens du public qui auront l'honneur de figurer sur la scène du spectacle hebdomadaire, et qui se feront donc surprendre alors que leur univers musical sera célébré devant tout le Québec.

Pour inscrire une personne, on mentionne que celle-ci doit absolument connaître l'émission, et doit être totalement mise à l'écart du processus. Le formulaire d'inscription demande notamment d'y inscrire quelques-unes de ses chansons préférées, une musique qui la décrit bien, etc. Par conséquent, pour inscrire votre proche et potentiellement lui offrir la surprise d'une vie, c'est ici.

De voir que, même après autant d'années en ondes, En direct de l'univers continue d'évoluer et souhaite conserver ce lien si spécial qui les unit aux téléspectateurs, cela renforce notre attachement à l'émission et nous laisse plus qu'impatients quant à la suite!

Un peu plus tôt cette semaine, rappelons que France a voulu rendre hommage au regretté Serge Fiori, en partageant sur la page de l'émission un extrait de son passage à l'émission, en 2019, alors que Louis-Jean Cormier lui offrait la chanson « Comme un sage ».

