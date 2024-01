Une personne qui se fait rare à la télé comme invitée cette semaine à En direct de l'univers

Samedi, France Beaudoin recevra sur son plateau une artiste qui se fait rare à la télévision.

En effet, ce sera au tour de Marie Carmen de profiter de l'expérience En direct de l'univers.

Comme ces dernières années l'interprète de « L'Aigle noir » a entrepris une tournée avec ses bonnes amies Joe Bocan et Marie Denise Pelletier, il serait surprenant que les deux femmes ne viennent pas chanter pour leur camarade samedi.

On peut aussi s'attendre à voir Luce Dufault, avec qui Marie Carmen a récemment partagé la scène et qui est une collaboratrice régulière à En direct de l'univers. Aussi, Paul Daraîche et Suzie Villeneuve, avec qui la chanteuse originaire de Sainte-Foy a brillé à la fin de l'année dernière dans le spectacle Noël une tradition en chanson, pourraient être présents.

Notons que Marie Carmen a déjà visité le plateau d'En direct de l'univers pour chanter pour d'autres, mais sa dernière visite remonte à plusieurs années.

Si elle se fait discrète à la télé, ses chansons, elles, ressurgissent régulièrement. D'ailleurs, la semaine dernière, Alex Nevsky a repris d'admirable façon sa pièce « Entre l’ombre et la lumière » à l'émission Zénith. Guylaine Tanguay avait aussi interprété du Marie Carmen à l'émission de Véronique Cloutier l'an dernier. Elle avait eu à entonner « Piaf chanterait du rock » pour son rappel.

Rappelons que, samedi dernier à En direct de l'univers, les Soeurs Boulay ont été acclamées par leurs proches et les gens qu'elles admirent dans le milieu de la musique. Le medley d'ouverture était particulièrement flamboyant (notamment en raison de la présence du conjoint de Mélanie, très loin de sa zone de confort) et une chanteuse qu'on ne voit plus beaucoup à la télé a pris part à un numéro de groupe.