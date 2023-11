Une ombre au tableau dans Si on s'aimait? Un voyage qui ne commence pas comme prévu

La semaine dernière, Guillaume Lemay-Thivierge nous avait confié que nous assisterions à des revirements de situation dans Si on s'aimait. Vous pouvez d'ailleurs lire ce qu'il nous disait à ce sujet ici.

Se pourrait-il que l'un des revirements évoqués se produise dès la semaine prochaine, dans le couple formé de Marie-Josée et Julien?

En effet, dans les images présentées en primeur dans le générique de l'épisode de jeudi, on voit Marie-Josée confronter Julien sur son attitude en voyage en Alberta.

Il faut dire que cette attitude démonstrative, exubérante et pétillante en agace plus d'un depuis le début de la saison. Julien est une personnalité assez envahissante, bien qu'heureuse, dans sa manière de témoigner son affection.

Pour Marie-Josée, cela semblait être le remède à tous ses maux, mais l'est-ce vraiment?

Le Magazine La Semaine aborde aussi cette question, sous la plume de la journaliste Marjolaine Simard, dans son édition de la semaine, que vous pouvez retrouver en kiosque dès maintenant.

La productrice au contenu, Marie-Hélène Poirier, leur révèle : « On verra ressortir le côté intense de Julien dans son voyage en Alberta. Il parle sans arrêt, est excité comme un enfant, prend des tonnes de photos... Marie-Josée se sent vite envahie. Elle commence à prendre ses distances. Leurs patterns ressortent et ils sont mis à rude épreuve. Contre toute attente, ce duo sera-t-il en danger? »