Guillaume Lemay-Thivierge évoque des revirements de situation pour la fin de saison de Si on s'aimait

La popularité de l'émission Si on s'aimait ne se dément pas. Vous êtes des milliers à venir commenter chaque semaine notre site quand on vous parle de cette émission passionnante et pertinente, dans laquelle des personnes tentent de trouver l'amour, sous le bon conseil de Louise Sigouin.

La semaine dernière, nous avons croisé le couple Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge, alors qu'ils assistaient en famille à la première de la comédie musicale La Famille Addams. Vous pouvez d'ailleurs les voir dans notre galerie ici (le petiot de la famille ressemble comme deux gouttes d'eau à son père).

Nous en avons profité pour discuter avec Guillaume de ce que nous réserve la suite de la saison de Si on s'aimait.

L'animateur commente d'abord plus globalement le concept : « C'est une émission intelligente, intéressante, utile, qui non seulement est divertissante, mais elle nous en apprend à nous aussi! »

À quoi on peut s'attendre d'ici la fin de la saison? La réponse pourrait vous surprendre!

On peut s'attendre à des revirements de situation. On sera un peu déçus, un peu heureux par moment. C'est ce qui va arriver.

À la fin de la saison, les couples de l'émission prendront place sur le divan occupé toute la saison par Émily et Guillaume, pour commenter leur propre aventure, une nouveauté cette saison.

Ça, c'est une portion que nous n'avons pas vue encore. Exceptionnellement, on voit tout, sauf ça!

Le couple indique écouter tous les épisodes de la série.

« Évidemment, on a tout vu en le faisant, mais on l'écoute, parce qu'on n'a pas vu ce qu'ils ont choisi de nous. C'est l'fun de le voir au montage final, car quand on s'en fait parler par les gens, nous on a tourné ça il y a un an et demi, donc on se re-regarde, pour savoir ce qu'il en est », conclut Guillaume.

Si on s'aimait se poursuit du lundi au jeudi à 19 h 30 à TVA.

Sachez par ailleurs qu'Émily et Guillaume entreront en studio en décembre pour tourner leur portion d'une nouvelle saison de Si on s'aimait encore qui nous sera bientôt présentée. On l'attend avec impatience!

Rappelons que nous vous proposition récemment, en exclusivité, un indice sur le sort des couples de cette saison de Si on s'aimait. Pour les curieuses et curieux, c'est par ici. Le choix de Sam, que nous verrons la semaine, prochaine, soulève déjà l'insatisfaction.

