Photo : Une sortie de « couples » pour ces participants de Si on s'aimait : Un indice pour la suite?

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des informations privilégiées sur vos émissions préférées et nous adorons cela! C'est dans ce contexte qu'une internaute bienveillante fut nos yeux et nos oreilles sur le terrain concernant les candidats de cette saison de Si on s'aimait.

En effet, ceux-ci se sont offert une sortie de « couples » au Archibald de Blainville ce samedi, attirant ainsi tous les regards.

Notre source nous fournit d'ailleurs une photo captée sur le moment, dans laquelle tous les candidats semblent franchement heureux.

On y retrouve Sylvain et Frédérique, Marie-Josée et Julien, ainsi que Sam et Mélody.

On se doute depuis le début de l'aventure que les couples de Sylvain et Marie-Josée vont traverser le temps. D'ailleurs, deux participants démentaient récemment une rumeur à leur sujet.

Par contre, les choses semblent moins sûres pour Sam et Mélody. Celle-ci semble depuis le début avoir « friendzoné » son partenaire. Se pourrait-il finalement que ce ne soit pas le cas et que ces deux belles personnes finissent en couple? Tout est possible si l'on se fie à la photo ci-dessous.

Deux choses attirent aussi notre attention : la nouvelle coiffure (hot!) de Mélody, et le gilet de Julien qui reprend des phrases que nous l'entendons dire à profusion depuis le début de la saison. C'est juste parfait!

Un couple est absent de la photo, c'est évidemment Alexandre et Julie qui ont mis fin à leur « relation » la semaine dernière. Depuis, Julie poursuit avec un autre candidat, Luc, qui peut vous sembler familier. Nous l'avons déjà vu ici, et là.

Si on s'aimait est présenté du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.

PSST! Saviez-vous que Frédérique est la fille d'un comédien très connu?