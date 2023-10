Si on s'aimait : Vous avez déjà vu le nouveau prétendant de Julie dans... Si on s'aimait

Si le visage de Luc, le nouveau partenaire de Julie dans Si on s'aimait, vous est familier, c'est bien normal.

Parce que ce n'est pas la première fois que vous le voyez dans cette saison de Si on s'aimait.

En effet, Luc était l'un des prétendants de Marie-Josée en début de saison.

Nous apprenions alors qu'il avait une fille de 24 ans et deux autres enfants de 11 et 13 ans.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs se sont beaucoup questionnés à savoir si Julie avait choisi Luc, ou s'il lui avait été imposé.

La chose n'est pas très claire, en effet. Julie indique à Louise qu'on lui a offert de poursuivre son expérience avec un nouveau prétendant, mais ne confirme pas qu'elle a eu le choix dudit prospect.

Les internautes doutent, pour le moment, de la compatibilité des deux candidats, mais laissent la chance au coureur, ce que nous ferons également.

Nous avons bien hâte de voir si la connexion sera plus sincère entre Julie et Luc qu'entre Julie et Alexandre...

Rappelons qu'un couple de l'émission a démenti une rumeur à son sujet sur les réseaux sociaux récemment. Apprenez-en plus ici.