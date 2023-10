Un nouveau candidat débarque bientôt dans Si on s'aimait

Une téléspectatrice nous a mis sur la piste d'un revirement à venir dans Si on s'aimait.

En effet, tout nous laisse croire qu'Alexandre quittera bientôt l'aventure (ou changera de partenaire) et que Julie aura droit à un nouveau partenaire, un certain Luc, si l'on se fie à ce qui nous a été rapporté.

D'ailleurs, on peut voir le nouveau candidat dans la bande-annonce, dévoilée en début de saison. Voyez des photos au bas de l'article.

Nous ne sommes pas particulièrement étonnés d'apprendre que le couple d'Alexandre et Julie ne durera pas. Si elle semble grandement apprécier Alexandre, lui, au contraire, ne cache pas son désintérêt complet.

TVA affirme que ce nouveau participant arrivera dans l'émission à la semaine #7. Il nous reste donc encore deux semaines à passer avec le couple Julie-Alexandre. Nous sommes quand même intrigués de découvrir pourquoi celui-ci (ou peut-être est-ce la décision de Julie) abandonnera si près du but. On s'imagine que la saison dure 10 semaines, donc pourquoi jeter les gants 3 semaines avant la fin? Ce sera bien intéressant de voir comment tout cela se conclura.

Rappelons que nous avons pu voir Alexandre dans un tout autre contexte à la télévision. Tous les détails ici.

À noter que le petit nouveau, Luc, a pu être aperçu dans plusieurs émissions dont On efface et on recommence et Design VIP. Il y était en tant que professionnel puisqu'il possède une compagnie d'aménagement de garage, toujours selon ce qui nous a été rapporté.

